النقابات الأوروبية تنتقد خطط لندن لحظر الإضرابات فى بعض الخدمات العامة

كتبت رباب فتحى

حثت النقابات العمالية الأوروبية التي تمثل أكثر من 20 مليون عامل، حكومة المملكة المتحدة على التخلي عن خطتها لحظر الاضرابات الشاملة في بعض الخدمات العامة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتقول النقابات، من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، إن القواعد الخاصة بـ "الحد الأدنى من مستويات الخدمة" سوف "تجر المملكة المتحدة بعيدًا عن الأعراف الديمقراطية، وتخاطر بانتهاك القانون الدولي، وتشويه سمعتها الدولية".

جادل الوزراء مرارًا وتكرارًا بأن خططهم مبررة لأن دولًا أخرى في جميع أنحاء أوروبا لديها قواعد مماثلة أثناء التوقف. لكن نقابات العمال البريطانية تقول إنها ستسمم العلاقات الصناعية وربما تكون غير قانونية.

ووقعت تسعة من أكبر اتحادات النقابات العمالية في أوروبا الغربية بيانًا مشتركًا يحذر من أن بريطانيا لديها بالفعل "أكثر قوانين مناهضة للنقابات قسوة في العالم الديمقراطي" وأن الخطة "ستضع المملكة المتحدة بعيدًا عن التيار الديمقراطي السائد".

يأتي التدخل قبل جولة أخرى من الإضرابات الوطنية هذا الأسبوع ، حيث من المقرر أن يضرب موظفو قوات الحدود وعمال الإسعاف وموظفو الجامعات والمعلمون.

وسيضرب الممرضون مرة أخرى في الأسبوع التالي ، بينما يخطط عمال السكك الحديدية في 14 شركة تشغيل قطارات لأربعة أيام منفصلة من التوقف بين الآن وبداية أبريل.

واعتبرت الصحيفة أن موجة الإضرابات كانت مدفوعة إلى حد كبير بعروض الأجور غير العادلة التي ستجعل العمال يعانون من تخفيضات حقيقية في الأجور على خلفية ارتفاع التضخم.

ويقول بيان النقابات العمالية الأوروبية إن سياق العلاقات الصناعية في المملكة المتحدة مختلف تمامًا عن سياقها بسبب قوانين المملكة المتحدة الحالية لمكافحة الإضراب.

وأضاف البيان "نحن الموقعون أدناه ، نمثل ملايين العمال في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ، نرفض ادعاء حكومة المملكة المتحدة بأن مشروع قانون الإضرابات (الحد الأدنى من مستويات الخدمة) يجعل المملكة المتحدة تتماشى مع" المعايير الأوروبية ".

وأكد البيان "الحق الأساسي في الإضراب محمي من خلال الوسائل الدستورية وغيرها في جميع الديمقراطيات الأوروبية المتقدمة الأخرى. والمملكة المتحدة ، التي لديها أكثر قوانين مناهضة للنقابات قسوة في العالم الديمقراطي ، هي بالفعل خارج هذا السياق."