المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تنهى قضية ثأر بين عائلتين

وأنهت المنطقة الازهرية بالإسكندرية إجراءات الصلح بين العائلتين فى مقر المنطقة الازهرية بالإسكندرية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وكان استقبل الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بمقر ديوان عام المنطقة، لمناقشة خطة التطوير المؤسسي الرقمي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الاتصالات.

جرى خلال اللقاء، استعراض الجهود التي تبذلها منطقة الإسكندرية الأزهرية في تطوير منظومة العمل المؤسسي الرقمي بالمنطقة، والوقوف على الاحتياجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء للعاملين بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية للمنطقة، وذلك بحضور علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى ومدير عام قطاع الدعوة والإعلام الديني، وعدد من قيادات المنطقة.

وعقب اللقاء، اصطحب رئيس المنطقة، المهندسة غادة عادل، نائبة وزير الاتصالات، في جولة تفقدية لإدارة التدريب بالمنطقة، للوقوف على التجهيزات التي تمت بقاعات التدريب والاستماع إلى آراء معلمي الحاسب الآلي في الدورة المقدمة من وزارة الاتصالات لمعلمي الحاسب، تحت عنوان: "التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات" فضلاً عن تكريم الدفعة الأولى خريجي الدورة من معلمي الحاسب الآلي بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية.