المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر بالهيروين فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي الشاهد، وتامر عادل حجازي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوف، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23488 لسنة 2022، جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2906 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ز م"، 31 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا له بذلك، وحاز وأحرز ذخائر "طلقة واحدة"، مما تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين" وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.