المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقناطر

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25210 لسنة 2022، جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2709 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "علي ف ع"، 28 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا له بذلك، وحاز وأحرز ذخائر "طلقة واحدة"، مما تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.