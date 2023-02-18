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المشدد 3 سنوات لسائق توك توك سرق شخصا بالإكراه تحت تهديد السلاح بشبرا الخيمة

السبت، 18 فبراير 2023 02:46 م
المشدد 3 سنوات لسائق توك توك سرق شخصا بالإكراه تحت تهديد السلاح بشبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفي منصور غربي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لسائق توك توك، لاتهامه بسرقة متعلقات سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26802 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2403 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "جمال م ص"، 23 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "مدحت م ف"، 45 سنة، سائق، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفه المتهم وطلب منه لفافة تبغ، وما أن ظفر به حتى قام بإشهار سلاحاً أبيضاً "مطواة" في وجهه مهدداً إياه به وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقة المنقولات آنفة البيان.
 
وتابع أمر الإحالة، أن ذلك كان ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ من القانون.
 
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي قال إنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهم وطلب منه لفافة تبغ وأشهر في مواجهته سلاحاً أبيضاً (مطواه) وتمكن من بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته واستولى على المنقولات التي كانت بحوزته ولاذ بالفرار فتوجه المجنى عليه لديوان القسم لتحرير محضراً بالواقعة وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وبعض المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 
 
 
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