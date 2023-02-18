اليوم السابع
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الكنيسة تبدأ الصوم الكبير الإثنين المقبل لمدة 55 يوماً

السبت، 18 فبراير 2023 02:00 ص
الكنيسة تبدأ الصوم الكبير الإثنين المقبل لمدة 55 يوماً الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين المقبل، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

 

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

 

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوم والأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط.

 

وأوضح أن هناك أشخاص يصومون صوم انقطاعى تماما عن الطعام والشراب من المساء الساعة 12 منتصف الليل حتى اليوم الثانى إلى وقت المساء ويصل فى بعض الأحيان كعدد ساعات صوم رمضان فى بعض الأيام ويرجع ذلك لطاقة الأشخاص حيث يقدمون ذلك إلى المسيح على نية أولادهم أو على نية المرضى وهناك أشخاص يستخدمون المياه، ويرجع أيضا لمدى قدرتهم على التحمل ومدى استعدادهم وتحديد الهدف ممكن تعبير عن محبة لربنا أو تدريب روحى للخلاص من خطية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الصوم الكبير

عيد القيامه



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