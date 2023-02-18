"القومي للبحوث الفلكية" يستضيف فعاليات المدرسة الفلكية لعموم أفريقيا والشرق الأوسط

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، فعاليات المدرسة الفلكية لعموم إفريقيا والشرق الأوسط، والمنعقدة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، حول استخدام بيانات المجرات العديدة لفهم ألغاز الكون، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجاري، بمركز التميز العلمي للفلك وعلوم الفضاء بمرصد القطامية الفلكي التابع للمعهد، وذلك برعاية الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، والجمعية العلمية لعلوم الفلك.

وتهدف المدرسة إلى الاستفادة من قواعد البيانات و الأرصاد الحديثة في علوم الفلك والفضاء في دول إفريقيا والشرق الأوسط والعمل على زيادة النشر العلمي في هذه الدول، وكذلك إعداد جيل من الشباب مؤهل للتعامل مع النظريات الحديثة لنشأة الكون، وكذلك تبادل الخبرات بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الفلك والفضاء من مختلف دول العالم المُشاركة.

ويشارك في المدرسة أربعة أساتذة من إسبانيا واليابان، بالإضافة إلى أساتذة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبمشاركة عدد 22 طالبًا وطالبة من مصر والجزائر وبلغاريا.