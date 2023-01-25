مجلس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء يبحث ملف الترقيات

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في خدمة المجتمع والقطاع العام والخاص؛ لتقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والبحوث لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الباحثين على زيادة معدلات النشر العلمي في المجلات العلمية المحلية والدولية، ومؤكدًا على أهمية تقديم رؤية مُستقبلية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يخدم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة بمختلف القطاعات وبكافة أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر هيئة الاستشعار عن بعد.

وتناول المجلس العديد من الموضوعات المُتعلقة بالترقيات وتعيينات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالهيئة.

وقدمت اللجان العلمية الدائمة لترقيات الباحثين بالهيئة عرضًا تقديميًا حول شئون الهيئة، كما تمت مناقشة إمكانية إضافة مجالات عامة وتخصصات دقيقة لمجالات الترقية بالهيئة وكذلك متابعة تنفيذ التكليفات السابقة.