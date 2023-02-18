القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تبدأ عملها بمدينة مرسى علم لمدة يومين.. اليوم

تنطلق، اليوم السبت، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، للكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث تستقر القافلة العلاجية فيها لمدة يومين يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.
وكانت بدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجارى يوم 8 فبراير الجارى بقرية الأمل بمدينة القصير واستغرقت يومين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا 10 و11 فبراير، وتم صرف العلاج مجانا والكشف الطبى فى عدة تخصصات، انتقلت بعد ذلك القوافل من مدينة القصير إلى منطقة ابرق والخير شمال مدينة الشلاتين ومنها لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ثم قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب أمس وأول امس .
ومن المقرر أن تستكمل القوافل العلاجية اعمالها عقب الانتهاء من مرسى علم الي مدينة سفاجا وتحديدا بقريتي ان الحويطات والنصر وتستغرق فيها لمدة يومين 20 و21 فبراير الجاري، ومنها الي منطقة الامل بمدينة راس غارب شمال محافظة البحر الأحمر .
وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إجراء الكشف الطبي على 256 مواطنًا في قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب، التابعة لإدارة الشلاتين الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة .
وأكدت المديرية في بيان لها أن القوافل العلاجية ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب التابعة لإدارة الشلاتين الصحية يوم 14 و15 فبراير الجاري تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 256 حالة بمختلف التخصصات الطبية .
وأجرت القافلة فحصًا معمليًا لـ 65 مواطنًا، كما تم إجراء 26 أشعة وسونار، كذلك 27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات، وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة