القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تبدأ عملها بمدينة مرسى علم لمدة يومين.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق، اليوم السبت، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة ، للكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث تستقر القافلة العلاجية فيها لمدة يومين يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

وكانت بدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجارى يوم 8 فبراير الجارى بقرية الأمل بمدينة القصير واستغرقت يومين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا 10 و11 فبراير، وتم صرف العلاج مجانا والكشف الطبى فى عدة تخصصات، انتقلت بعد ذلك القوافل من مدينة القصير إلى منطقة ابرق والخير شمال مدينة الشلاتين ومنها لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ثم قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب أمس وأول امس .

ومن المقرر أن تستكمل القوافل العلاجية اعمالها عقب الانتهاء من مرسى علم الي مدينة سفاجا وتحديدا بقريتي ان الحويطات والنصر وتستغرق فيها لمدة يومين 20 و21 فبراير الجاري، ومنها الي منطقة الامل بمدينة راس غارب شمال محافظة البحر الأحمر .