القبض على المتهمين بالسطو المسلح على مصنع غزل ونسيج بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة ابوصوير فى كشف ملابسات اقتحام مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل وسرقة مبلغ مالى تحت تهديد السلاح النارى، وإصابة فردين أمن خاص من العاملين بالمصنع.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة اثنين من أفراد الأمن بمصنع للغزل والنسيج، الكائن فى مدينة المستقبل وسرقة مبلغ مالى من الخزينة قدر 55 ألف جنيه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة كلا من محمد سعد موسى عبدالحق 47 عام فرد أمن مقيم قرية أبوعطوة بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية وأصيب باشتباه كسر بالركبة اليسرى مع جروح متفرقة بالرأس ومحمد أحمد محمود حسن 59 عام فرد أمن يقيم بنفس العنوان وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباستجواب المصابين قررا أنهما يعملان أمن فى مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل وأنهم فوجئوا أثناء عملهما بالمصنع بسيارة سوزوكى يستقلها 5 أشخاص يحملون اسلحة نارية وقاموا بالتعدى عليهم بدبشك الاسلحة النارية واقتحام المصنع، كما تمكنوا من فتح الخزينة، وسرقة مبلغ مالى 55 ألف جنيه وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، ضم رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه، وأوكل لفريق البحث كشف لغز واقعة السرقة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها واستعادة الأموال المبلغ بسرقتها.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين من بينهم سائق بالمصنع، وتمكن فريق البحث من القبض على4 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبإرشادهم تم ضبط سلاحين ناريين من الأسلحة التى استخدمت فى الواقعة ومبلغ مالى وسلاح

أبيض. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.