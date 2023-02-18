السيطرة على حريق عقار فى العصافرة دون حدوث إصابات

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة المنتزة ثان شرق الإسكندرية مساء اليوم السبت، نشوب حريق فى أحد العقارات دون وقوع إصابات، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالعصافرة قبلي، وجه رئيس حي ثان المنتزة ، بالتحرك العاجل للعقار بشارع عبد المنعم رياض العصافرة قبلي، ومتابعة أعمال السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.

ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.



الحماية المدنية بمحل الواقعة (1)



اثار حريق في العصافرة بالإسكندرية (1)



صورة من الحريق



الحماية المدنية بمحل الواقعة