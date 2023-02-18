إصابة أحد رجال الحماية المدنية باختناق خلال إطفاء حريق بشقة سكنية فى الغردقة

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، وكذلك غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع النصر بالغردقة بالقرب من محطة اتوبيس الوجه القبلي .

علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث، وتمت السيطرة علي الحريق، والذي أسفر عن إصابة أحد رجال الحماية المدنية باختناق وتم اسعافه والتهمت النيران اغلب الشقة ولم تنجم عن الحريق خسائر بشرية.

كان لقي شخص مصرعه، الشهر الماضي فى حريق شب بشقة سكنية بميدان العروسة بالغردقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة، من السيطرة على النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة السقالة، وتحديدا بالقرب من ميدان العروسة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر بالبلاغ.