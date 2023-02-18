السيطرة على حريق شقتين ومنزل فى الجيزة

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل فى قرية الودى التابع لدائرة قسم الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع حسن رخا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر أصيب شخص باختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بتسرب غاز داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة شخص بالاختناق وانتقلت سيارات الإسعاف الى المكان وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، بأن المصاب تم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالته العامة مستقرة بعد تلقيه للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.