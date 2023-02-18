السجن 5 سنوات لعاطل تسبب فى عاهة مستديمة لمسن بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بالسجن 5 سنوات للمتهم " س.ح.ر" مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة للمجني عليه" ف.ع.ح" .

تعود احدث القضية المقيدة برقم 13292 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بضرب المجني عليه باداه عصا استقرت في رأسه فاحدثت به عاهة مستديمة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل ، أنه علي اثر خلافات بين المتهم " س.ح.ر" عاطل وبين المجني عليه " ف.ع.ح" 72 سنة بالمعاش ، وحال تواجد المجني عليه أمام منزلة بدائرة القسم قام المتهم بالتعدي علية بالضرب بأن كان بحوزته أداة عصا استقرت في رأس المجني عليه وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج ،وتحرر محضر بالواقعة ،وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه قد تخلفت من جراء إصابته بكسر شرخي بالجمجمه وتكدمات نزفية بمقدم الفص الصدغي الليمون للمخ وتخلف عنها ضعف سمع عصبي متوسط الشدة علي الناحيتين وارتعاشات حركية مما يعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة العجز المتخلف 70% ,وبالعرض علي النيابة، فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بمواد القانون لذلك بعد الاطلاع علي المواد 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ,أمرت بحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية, التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.