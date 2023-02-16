المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات آخر بتهمة جلب 8540 قرص مخدر عبر ميناء الإسكندرية

وتعود احدث القضية المقيدة برقم 610 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ميناء الإسكندرية البحرى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارا بضط كمية من الأقراص المخدرة عقب جلبها علي أحدي الباخرة المتراكية علي أحد أرصفة الميناء.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ميناء الإسكندرية ، باعتزام كل من " ع.س.ع" و " ي.م.ع" بتهريب كمية من الأقراص المخدرة خارج الدائرة الجمركية بالاتفاق مع أحد السائقين، وتم إعداد كمين بعد النزول من الباخرة المتراكية علي الرصيف وشوهد كيس بلاستيكي كبير الحجم فتم ضبطه فتبين أنه يحتوي علي كمية من البسكويت المستورد وبتفتيش الكيس جيدا تبين أن بداخلة عدد 8540 قرص مخدر لعقار Suboxone لجوهر الببرينورفين ، وعثر بحوزة المتهم علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتبين أن المتهم يعمل مساعد ميكانيكي علي الباخرة المتراكية، والمتهم الثاني طلب منه إخراج تلك المضبوطات خارج الدائرة الجمركية بكونها من المحظور استيرادها أو جلبها للبلاد، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة تبين من تقرير المعمل الكيميائى أن الاقراص المضبوطه هي لعقار ببرينورفين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتلاحظ للنيابة العامة من الأوراق للإدارة العامة للشئون القانونية بيان قيمة التعويض الجمركي مليون ومائتنان وعشرون ألف جنيه ، فقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهمين.