السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ن.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو، بدائرة قسم الكوثر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز الكوثر عندما وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهم يقوم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد فضت، بمعاقبة المتهم "ق.م.س" عامل بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم الكوثر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم الكوثر عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.