الزراعة لـ"التاسعة": نوفر جميع الموارد واحتياجات الفلاح لزيادة قدرته الإنتاجية

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة تعمل على تدعيم القطاع الزراعى بكل ما أوتيت من قوة وتطوير إنتاجية وحدة الأرض والمياه، وتوفير جميع احتياجات الفلاح من تقاوى وغيره وتنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، نسخر للفلاح والمزارع كل الموارد المتاحة من الوزارة لزيادة قدرته الإنتاجية، مؤكدا أن القدرة التنافسية للدولة زادت بشكل كبير، نتيجة جهود الدولة المصرية لمساعدة الفلاح.

أكد محمد القرش أن الدولة تهتم بدعم قطاع التصنيع الزراعى من أعلاف وعليقة وأسمدة، كما نعمل عقود لتوفير التقاوى فى منظومة القمح، لافتا إلى أن الدولة تنتج 150 ألف طن من تقاوى القمح، كما توفر التمويل اللازم للفلاح لتعظيم إنتاجه مما يرفع من القيمة التسويقية للمنتج.

وأوضح محمد القرش، نحتاج لتقوية القدرة الإنتاجية فى عملية التصنيع، موضحا أنه خصصنا مليار ومربع مليار دولار لإدخال شحنة من الأعلاف لتلبية احتياجات المواطنين.