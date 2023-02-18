اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 01:09 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

السبت، 18 فبراير 2023 12:55 م
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الرئيس السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس اداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


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