الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس اداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلالالسبت، 18 فبراير 2023 12:55 م
الرئيس السيسي
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