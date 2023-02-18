اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 11:27 م
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الخارجية الأمريكية: بلينكن يلتقى نظيره الصينى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

السبت، 18 فبراير 2023 10:27 م
الخارجية الأمريكية: بلينكن يلتقى نظيره الصينى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أنتونى بلينكن
كتب محمد جمال

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أنتونى بلينكن

أمريكا

الصين

بكين

وانج يى



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