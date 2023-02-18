التعليم: تعليمات للمدارس بشأن التعامل حال حدوث زلزال حفاظا على سلامة الطلاب

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التعامل مع الكوارث الطبيعية، الزلازل ، موضحة أنه في إطار حرص الإدارة المركزية للأمن على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مستوى الجمهورية، يجب اتباع التعليمات التالية للتعامل عند حدوث هزة أرضية زلزل داخل المنشآت التعليمية:

- التزم في مكانك داخل المنشأة سواء كنت فى مكتب أو فصل ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك، كما يجب على المعلمين والمشرفين بالتنبيه على الطلبة بالاختباء تحت أثاث صلب مثل التختة أو المكتب أثناء حدوث زلزال.

- أحرص على حماية رأسك أولا أو النصف العلوي من الجسم، تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

- تحرك حيثما تحركت الأشياء التي تختبئ تحتها لحين التأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت وإذا لم تجد ما يمكن أن تختبى تحته، فعليك أن تقف بجوار إحدى أركان الجدار مباشرة مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق ووضع الحقيبة على الرأس إن وجدت.

- ابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة "مكتبة معمل".

- عند وجود شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة ينصح بأن يجعل الكرسي في وضع الثبات حتى لا يتحرك، مع وضع اليد والزراعين حول الرأس قدر الإمكان.

- المتابعة المستمرة للمبنى للتأكد من عدم وجود أية تشققات بالمنشأة إدارة أو المدرسة والعمل على إجراء الصيانة لها.

- يتم التدريب على تنفيذ خطة تجربة إخلاء المنشأة عن طريق المسئولين بالمنشاة وكيفية التعامل عند حدوث الكوارث.

- بعد انتهاء الزلازل أو الهزة الأرضية يتم إخلاء المبنى من الدور الأول ثم الأدوار التي تليها عن طريق كل مختص بكل دور حتى لا يحدث تزاحم.

- يراعي التدريب المستمر على خطة إخلاء المبنى فى حالة الاحتياج إلى ذلك مع تحديد المختصين بذلك بكل منشأة تحت إشراف إدارة المنشأة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشات تأميناً لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.