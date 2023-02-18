اعرف مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى وحفر البئر الجوفى بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، اليوم، مزارع الجامعة التابعة لكلية الزراعة بحي الكوثر، يصاحبه الدكتور خلف همام القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس قسم إنتاج الدواجن، الدكتور محمد يوسف عبد الفتاح رئيس قسم الانتاج الحيوانى، الدكتور محمد حسين مدير تنفيذى للمزرعة، والدكتور محمد حلمى مطاوع مشرف علمى بمزرعة المحاصيل وعدد من الإداريين والعاملين بالمزرعة.

وخلال جولته أكد رئيس الجامعة علي أهمية الدور الإنتاجي، والبحثي والعلمي الذي تقوم به كلية الزراعة على مستوى كليات الجامعة، والتي يمتد دورها لخدمة المجتمع المحيط، والتي تعمل علي تحقيق وتفعيل مفهوم الجامعة المنتجة بشكل سليم، بهدف زيادة موارد الجامعة المادية لتطوير العملية التعليمية، وتعزيز المحاور والبرامج التي يكون فيها عطاء للطالب والجامعة بشكل خاص وخدمة للمجتمع بشكل عام وتابع أعمال البدء في حفر بئر جوفي بمزرعة الكلية بالكوثر بالقطعة 93 لحل مشكلة الري، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مايقرب من 800 ألف جنيه، مضيفاً انه تم التواصل مع المسئولين بمديريات الري والزراعة لحل مشكلة ندرة المياه، والتي كانت تؤثر بالسلب على إنتاج المزرعة، وبالأخص كونها أراضي صحراوية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، حيث يتم بحفر هذا البئر حماية المزرعة من التعرض للعطش في خلال السدة الشتوية من كل عام، وهي المشكلة التي كانت تسبب ضرراً كبيراً على أي محصول يتم زراعتة.

وأوضح الدكتور خلف همام انه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة محصول الشعير، وذلك علي مساحة 18 فدان، والذي يتم زراعته لأول مرة و يروي بطريقة الرش، مضيفاً أن رئيس الجامعة قد أشاد بأهمية المزرعة فيما تقدمه للمجتمع المحلي من محاصيل وخضر وفاكهة وإنتاج حيواني، إضافة إلى أهميتها في خدمة البحث العلمي لطلاب الكلية والكليات العملية الأخرى، كما وجه بضرورة زيادة القدرة الإنتاجية في مختلف قطاعات الكلية وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بها بما يساهم في تعزيز قدراتها.

وأشار الدكتور احمد عبد الكريم إلى أنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة عنبر دجاج بياض والذى يحتوى على عدد 600 دجاجه بياض من سلالة اللوهمان البنى لإنتاج بيض المائدة الأحمر، وعنبر للأمهات وذكور السمان لإنتاج بيض السمان المخصب والمعد للتفريخ بمعمل تفريخ المزرعة لإنتاج كتاكيت السمان وتسمينها، من عمر يوم والبيع عند عمر الذبح بمنافذ الكلية بالجامعة، مضيفاً أنه يتم بيع أيضاً إنتاج البيض بمنفذ الكلية بالجامعة لخدمه المجتمع.

وشملت الجولة تفقد العمل بمزرعة الاغنام السوهاجى، مؤكداً أن جميع المنتجات مغذاه على أعلاف نباتية 100% ويتم الكشف يومياً علي اللحوم بيطريا ًلضمان جوده المنتجات وصلاحيتها للإستهلاك الأدمى.