جامعة سوهاج تستعرض أعمالها بمبادرة "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك"

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج في الاجتماع الذي عقده اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم لاستعراض ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات ضمن مبادرة "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك"، والتي اطلقها المجلس الإقليمي للسكان، لرفع الوعي بالمشكلة السكانية، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، والجهات المعنية.

وأشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة بجهود الدولة المصرية لرفع الوعي بالآثار السلبية للزيادة السكانية وتداعياتها علي التنمية، والتي تمثلت في تنفيذ عدد من الخطط وبرامج التوعية، يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية للوصول الي أكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة بقري مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القري والمراكز الاكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الاجتماع شهد استعراض ما تم تنفيذه بالجامعة من سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية لنشر الوعي بين كافة منسوبي الجامعة، والتي تم تنظيمها في عدد من الكليات وهي الطب، الآداب، العلوم، التربية والآداب.

وقال إن تلك الندوات تناولت عددًا من الموضوعات منها نشر الوعي الصحي بين شباب الجامعة والمقبلين على الزواج، لمناهضة الزواج المبكر والتعرف على مردود تنظيم الأسرة على الأم والطفل والمجتمع، إلى جانب فوائد تنظيم الأسرة من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية، وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة والمورثات الشائعة حول الإنجاب خاصة في محافظات الصعيد، وأيضاً إلقاء الضوء على أهمية الفحص قبل الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض، والخدمات الطبية التي تقدمها الوحدات الصحية عن الوسائل الحديثة المستخدمة لتنظيم الأسرة.