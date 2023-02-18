اعرف تفاصيل وثيقة تطوير الأنشطة البيئية فى جنوب سيناء كأول نموذج مصرى

كتبت منال العيسوي

شهدت الزيارة الأخيرة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء منذ يومين، توقيعها وثيقة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية فى محمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، من أجل حماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها.

خلال هذا التقرير نرصد التفاصيل الكاملة لهذه الوثيقة:-

1- الوثيقة تعد أول نموذج مصري فريد، من اجل تنظيم الأنشطة البحرية فى المحمية التى أعلنتها اليونسكو أحد أهم المحميات الطبيعية ذات التكوين المتنوع وهى محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها أساس الثروة الطبيعية لهذه المدينة.

2- الوثيقة أيضا تعمل على صون الثروات البحرية للأجيال المقبلة والمحافظة عليها، حيث تعمل على ‏تنظيم عمليات الغوص والسباحة، وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل مكان.

3-الوثيقة تستمد أهميتها من تتعدد الكيانات التي يتعلق عملها أو استثماراتها بالموارد الطبيعية البحرية، والتى استوجبت العمل على توحيد كافة الجهات، والتكامل فى الجهود نحو حماية البيئة البحرية، إضافة إلى العمل على استدامة استخدامها.

4-تفعيل وثيقة الأنشطة البيئية فى جنوب سيناء ، سيضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية والاستثمارية، وكذلك حماية هذه الموارد الطبيعية ذات البعد البيئي والاقتصادي القومي.

5-خطة وثيقة إدارة الأنشطة البحرية شملت إجراء المسوحات الأحيائية والبيئية، من أجل تقييم حالة مواقع الأنشطة البحرية.

6-تسعى الوثيقة أيضا إلى إنتاج مجموعة من خرائط الحساسية البيئية.

7-تعمل وثيقة إدارة الأنشطة البحرية على دراسة الطاقة الاستيعابية، وكذلك أنماط التأثيرات الترفيهية على مواقع الغوص بجنوب سيناء ، بهدف حماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها، بما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية.

8-وثيقة إدارة الأنشطة البحرية تعمل أيضا على تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية، لكافة الأطراف المستخدمة للموارد .

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‏9-وثيقة إدارة الأنشطة البحرية ستضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة الأنشطة البحرية، لمنع العشوائية في استخدام مواقع الأنشطة البحرية، بما يتماشى مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها، إضافة إلى استعادة سمات جودة المنتج السياحي.

10-وثيقة إدارة الأنشطة البحرية وضعت عدد من الضوابط لممارسة الوحدات البحرية المرخطة، من اجل العمل بالأنشطة الترفيهية برأس محمد وشرم الشيخ إضافة إلى اجراءات تنفيذ الرحلات البحرية.

11-وثيقة إدارة الأنشطة البحرية، وضعت ايضا منظومة لإدارة مخلفات الوحدات البحرية، سواء المخلفات الصلبة ، أو المخلفات الصحية السائلة أومخلفات الوقود.

12- وثيقة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية، ستعمل على وضع خريطة لكافة الأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ بمختلف اللغات العربية والإنجليزية والروسية لتعريف السائح للتعليمات وما يمكن إستخدامه.

13-صنفت وثيقة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية ، مثل الأنشطة البحرية الترفيهية إلى عدد من التعريفات منها الغوص المتقدم وغوص المبتدئين للمؤهلين وتدريب الغوص ، و غوص ابتدائي (إنترو) وسنوركلينج وجلاس بوت، إضافة إلى ألعاب مائية منها " بلنش سريع و مجرورة على سطح الماء وألعاب مائية بلنش سریع وباراسیلینج و على ألعاب مائية شاطئية بدون آلة.

14-وثيقة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية، شملت أيضا تحديد التعليمات التنظيمية، والجهات المختصة والبرامج الخاصة بالإعلام والتوعية والتدريب، و كذلك برامج تركيب وصيانة الشمندورات، و رباط اللنشات السياحية بالمواقع، إضافة إلى التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية اللازمة المتعلقة بالامر.

جدير بالذكر أن التصديق على وثيقة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية وإقرارها هو نتاج العمل والتعاون بين 12 جهة على مدار ٣ سنوات من أجل صون الثروات البحرية للأجيال القادمة والمحافظة عليها،