استعدادات مكثفة لتأمين كأس الأمم الأفريقية للشباب فى مصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم، لتأمين كأس الأمم الأفريقية للشباب ، حيث يشارك فى البطولة 12 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات. ويتأهل لربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث فى المجموعات الثلاثة، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير والضيوف وممرات اللاعبين وأطقم التحكيم.

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى دولة إندونيسيا فى الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتطبق تقنية الفيديو فى البطولة بداية من ربع النهائي، بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا والتى تنطلق غدا الأحد، ويقع الفراعنة الصغار في المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، في حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.