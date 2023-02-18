إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى شمال مطار سوهاج الدولى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 7 من مستقلى السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى شمال مطار سوهاج الدولى، ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وإنتقال القيادات انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ن . ا . أ 37 سنة بكدمات بالساقين، وإصابة ك . ع . ع 57 سنة بإشتباه خلع بالكتف الأيسر، وإصابة ع . م . ع 6 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ي . م . ع 5 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع . م . ع 31 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ز . ع . ع 62 سنة بغيبوبة تامة، وإصابة م . م . ع 13 سنة بجرح قطعي بالجبهة وإشتباه ما بعد الإرتجاج تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج شهد إنقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 2 من مستقلى السيارة تم نقلهما إلى مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط الأقرب لمكان الحادث.