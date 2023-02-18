اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 02:44 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى صحراوى الجيزة

السبت، 18 فبراير 2023 01:44 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى صحراوى الجيزة حادث تصادم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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أصيب 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق  الصحراوى الغربى نطاق الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق  الصحراوى بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

انقلاب سيارة

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