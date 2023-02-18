اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

السبت، 18 فبراير 2023 12:36 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الصحراوى الغربى قبل مطار سوهاج الدولى، انقلاب سيارة ميكربوباص على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 4 من مستقلى السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا، بانقلاب سيارة نقل ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بجوار مطار سوهاج الدولى، ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وانتقال القيادات، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ن . ع . ع  45 سنه بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، وإصابة  ص. ن  27 سنه بكدمات متفرقة الجسم، وإصابة  ح .ح . خ 20 سنه بإشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة ه. س . ي  20 سنه بإشتباه خلع بالكتف الأيسر وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

 

 

 

 
 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

الطريق الصحراوى الغربى

الغربية

طريق المطار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة