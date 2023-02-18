إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا، بانقلاب سيارة نقل ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بجوار مطار سوهاج الدولى، ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وانتقال القيادات، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ن . ع . ع 45 سنه بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، وإصابة ص. ن 27 سنه بكدمات متفرقة الجسم، وإصابة ح .ح . خ 20 سنه بإشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة ه. س . ي 20 سنه بإشتباه خلع بالكتف الأيسر وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.