إصابة 4 أشخاص فى حادثين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، فى حادثين متفرقين بالمنيا، حيث انقلبت دراجة نارية في طريق مدينة المنيا الجديدة بسبب السرعة، ونتج عن ذلك إصابة شاب، فيما اصطدمت أخري بتروسيكل في مركز مطاي مما اسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة فادي عماد مرزوق 18 عاما، بغيبوبة تامة وجروح قطعية ونزيف وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق شرق المحطة في مدينة مطاي، بسبب السرعة الزائدة.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 3 أشخاص وهم: شاهين عبد الباسط 26 عاما، صلاح عبد المحسن 27 عاما، محمد عشماوي 25 عاما، يقيمون بقرية الشيخ حسن في شرق النيل بمركز مطاي.

تم نقل المصابين إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الدراجة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.