إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 3 أشخاص، اليوم، الجمعة، فى حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة نقل، على الطريق الزراعى السريع بمحافظة أسوان، بالقرب من قرية الأعقاب، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم بثلاث سيارات إسعاف إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان شخص لقى مصرعه غرقا، داخل ترعة الرى بالرش بقرية الرديسية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، تم إنتشال الجثة وتسليمها لمشرحة إدفو تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بغرق شاب داخل ترعة بقرية الرديسية التابعة للمركز، وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى إنتشال الجثة وتسليمها للمشرحة، وتبين من تحريات النيابة ان الجثة لشخص يدعى أحمد . ع . أ 35 سنة مقيم ادفو أسوان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

على الجانب الآخر، انهار حائط خرساني على 3 عمال بناء، أثناء العمل بالقرب من قرية تنهار ناحية بحيرة ناصر بأسوان ، دون اى خسائر فى الارواح تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.