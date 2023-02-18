إحالة عاطلين للمحاكمة بعد اتهام النيابة لهما بسرقة عيادة طبيب فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات من عيادة طبيب.

وأدلى المتهمان بسرقة العيادة طباعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال أحدهما أنه نظرًا لسابقة عمله بالعيادة، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقته واستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدلوف للعيادة عقب كسر النافذة باستخدام (أجنة - جاكوش)، وتمكنا من ارتكاب الواقعة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من طبيب، باكتشافه كسر الخزينة الحديدية وسرقة (مبلغ مالى - لاب توب - كاميرا تصوير) من داخل العيادة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الأدوات المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.