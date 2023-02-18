"أ ش أ": طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الأفريقية في أديس أبابا

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية طرد الوفد الإسرائيلي من مراسم افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، اليوم السبت، مُلقية باللوم على جنوب أفريقيا والجزائر في هذا الخرق الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليور هيات - في بيان نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية - "إن إسرائيل تنظر بجدية تامة في واقعة طرد السفيرة شارون بارلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي للشئون الأفريقية، من قاعة الاتحاد الأفريقي رغم وضعها في القمة كمراقب معتمد وامتلاكها لبطاقات الدخول".

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال مراسم افتتاح القمة الأفريقية، اقتربت مجموعة من رجال الأمن من الوفد الإسرائيلي وطلبوا منهم المغادرة، وظهرت رئيسة الوفد الإسرائيلي شارون بارلي في مقاطع فيديو تم التقاطها هناك تغادر مع أعضاء الوفد بعد دقائق من الحديث مع رجال الأمن.