7 أسئلة عن حالات التهرب الضريبي ومزايا التصالح.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، الخط الساخن 16189 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين حول كافة حالات التهرب الضريبي ، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة عن نشاط التهرب الضريبي.



1- هل يمكن التصالح أثناء دراسة حالة التهرب الضريبي؟ ج- نعم يمكن للمول أثناء مرحلة دراسة حالة التهرب، وقبل الإحالة للنيابة طلب التصالح في حالة التهرب.



2- ما هي ميزة التصالح في حالة التهرب أثناء الدراسة؟ ج- يمكن التصالح في حالة التهرب قبل الإحالة إلى النيابة، وسداد نسبة 100% من المستحقات (ضريبة + ضريبة إضافية) كتعويض.



3- هل تختلف قيمة التصالح في المراحل المختلفة لدراسة حالة التهرب الضريبي؟ ج- نعم تختلف قيمة التعويض في التصالح حسب المرحلة التي بها حالة التهرب، على سبيل المثال: فإن التصالح في المرحلة الأولى (مرحلة الدراسة قبل الإحالة إلى المحكمة) تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية، أمنا عند الإحالة إلى المحكمة فإن مقابل التصالح تكون نسبة التعويض 150% من المستحقات الضريبية، ويكون مقابل التصالح (نسبة التعويض) بعد صدور حكم المحكمة 175% من المستحقات الضريبية.



4- هل يسمح بتقديم الممول لمستندات أثناء دراسة حالة التهرب؟ ج- في أثناء دراسة حالة التهرب يمكن للممول تقديم المستندات التي قد يرى أنها تبرئه من حالة التهرب أو التي يرى أنها تثبت عدم وجود تهرب.



5- هل يمكن تقديم طلب تصالح في حالة تهرب دون سداد كافة المستحقات الضريبية؟ ج- لا يمكن تقديم طلب تصالح إلا بعد سداد المستحقات الضريبية.



6- هل تقديم طلب تصالح في واقعة تهرب ضريبي يعتبر إغلاق لحالة التهرب الضريبي؟ ج- تقديم طلب التصالح لا يعني انتهاء حالة التهرب، إذ يتم إعداد مذكرة التصالح وعرضها على جهة الاختصاص (الوزير-رئيس المصلحة) وفي حالة الموافقة يتم إخطار الممول بقبول التصالح.