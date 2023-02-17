اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 08:08 م
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بعد إطلاق خط للبلاغات..

7 أسئلة عن حالات التهرب الضريبي ومزايا التصالح.. تعرف عليها

الجمعة، 17 فبراير 2023 07:00 م
7 أسئلة عن حالات التهرب الضريبي ومزايا التصالح.. تعرف عليها مصلحة الضرائب
كتب هانى الحوتى

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أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، الخط الساخن 16189 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين حول كافة حالات التهرب الضريبي، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة عن نشاط التهرب الضريبي.

1- هل يمكن التصالح أثناء دراسة حالة التهرب الضريبي؟

ج- نعم يمكن للمول أثناء مرحلة دراسة حالة التهرب، وقبل الإحالة للنيابة طلب التصالح في حالة التهرب.

2- ما هي ميزة التصالح في حالة التهرب أثناء الدراسة؟

ج- يمكن التصالح في حالة التهرب قبل الإحالة إلى النيابة، وسداد نسبة 100% من المستحقات (ضريبة + ضريبة إضافية) كتعويض.

3- هل تختلف قيمة التصالح في المراحل المختلفة لدراسة حالة التهرب الضريبي؟

ج- نعم تختلف قيمة التعويض في التصالح حسب المرحلة التي بها حالة التهرب، على سبيل المثال: فإن التصالح في المرحلة الأولى (مرحلة الدراسة قبل الإحالة إلى المحكمة) تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية، أمنا عند الإحالة إلى المحكمة فإن مقابل التصالح تكون نسبة التعويض 150% من المستحقات الضريبية، ويكون مقابل التصالح (نسبة التعويض) بعد صدور حكم المحكمة 175% من المستحقات الضريبية.

4- هل يسمح بتقديم الممول لمستندات أثناء دراسة حالة التهرب؟

ج- في أثناء دراسة حالة التهرب يمكن للممول تقديم المستندات التي قد يرى أنها تبرئه من حالة التهرب أو التي يرى أنها تثبت عدم وجود تهرب.

5- هل يمكن تقديم طلب تصالح في حالة تهرب دون سداد كافة المستحقات الضريبية؟

ج- لا يمكن تقديم طلب تصالح إلا بعد سداد المستحقات الضريبية.

6- هل تقديم طلب تصالح في واقعة تهرب ضريبي يعتبر إغلاق لحالة التهرب الضريبي؟

ج- تقديم طلب التصالح لا يعني انتهاء حالة التهرب، إذ يتم إعداد مذكرة التصالح وعرضها على جهة الاختصاص (الوزير-رئيس المصلحة) وفي حالة الموافقة يتم إخطار الممول بقبول التصالح.

س- وما هي عقوبة التهرب الضريبي؟

ج- جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.

 


التهرب الضريبي

مصلحة الضرائب

حالات التهرب الضريبي

الاقتصاد القومي



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