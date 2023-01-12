مصلحة الضرائب المصرية تطلق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبى

أحمد يعقوب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن إطلاق الخط الساخن 16189، للابلاغ عن حالات التهرب الضريبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى.

وأوضح مختار توفيق أنه سيتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، مؤكدًا على متابعته الشخصية لهذه البلاغات ، مضيفًا أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي يقوم بتلقي كافة البلاغات الواردة على الخط الساخن والتعامل معها، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وقال رئيس المصلحة أن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام االسيطرة على المجتمع الضريبى ، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

وشدد مختار توفيق على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف ، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المواطنين الذين لديهم معلومات عن واقعة تهرب ضريبي المبادرة بالاتصال بالخط الساخن 16189 للإبلاغ عنها.