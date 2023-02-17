4 أمراض للأسنان يمكن علاجها بدون "حشوات"

كتبت فاطمة خليل

يعتقد الكثير من الناس أن التسوس لا يمكن علاجه إلا بحشوات الأسنان لكن هذا ليس صحيحًا، هناك بعض الأمراض في الأسنان لا تتطلب استخدام "حشوات الأسنان"، نتعرف على هذه الأمراض في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

تتكون حشوات الأسنان عادةً من خليط من المعادن أو البلاستيك أو الزجاج أو مواد أخرى لإصلاح الأسنان أو ترميمها يتم استخدامها لملء التجويف، حيث قام طبيب أسنانك بإزالة جزء من أسنانك بسبب التسوس.

تقليديا ، اعتاد أطباء الأسنان ملء كل تجويف ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا والبحث، هناك عدد من الحلول الإضافية التي يمكن الوصول إليها هناك أيضًا العديد من الحالات التي لا تكون فيها حشوات الأسنان ضرورية بالفعل.



بسبب مدى الألم وعدم الراحة في حشوات الأسنان ، يحاول غالبية الناس تجنب الحصول عليها لذلك ، نقوم بتفصيل بعض المشاكل التي لا تتطلب حشوات الأسنان ولكن يمكن علاجها باتباع روتين وقائي للأسنان. فيما يلي 4 أمراض يمكن علاجها بدون حشو الأسنان 1. بقع بيضاء على الأسنان هذه هي عيوب المينا الأكثر شيوعًا والتي لا تحتاج إلى علاج لأنها تشير فقط إلى نقص الكالسيوم أثناء التطور ويمكن تجاهلها، هناك طرق أبسط لتفتيح أو إخفاء هذه البقع إذا كانت غير مريحة لا يمكن عمل ملء لهذه التجاويف إلا إذا فشل كل شيء آخر.

2. تسوس بدون تجاويف مصطلح تجويف يعني حرفيا اختراق في سطح السن ويشير إلى الأسنان المتسوسة التي نتجت عن نشاط بكتيري إذا لم يكن هناك خرق، فقد بدأ الاضمحلال فقط ، ويمكن إيقافه أو على الأقل، ابقائه تحت السيطرة.