1.6 مليون عملية ضمن إنهاء قوائم الانتظار.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" 1.6 مليون عملية ضمن إنهاء قوائم الانتظار.. "الصحة": متابعة أكثر من 18 ألف حالة مرضية ضمن املبادرة الرئاسية.. وفحص 1.9 مليون طالب فى حمالت الكشف املبكر عن األنيميا والسمنة والتقزم.

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