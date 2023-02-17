وكيل تعليم الأقصر يكرم المتميزين بالأبحاث العلمية ومهرجان السينما.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث العلمية، والتي نظمتها إدارة التربية البيئية والصحية للسكان بقيادة موسى عبد الله، وذلك بقاعة مدرسة الأقصر الفنية الصناعية بنات، بحضور هشام عبد الستار مدير الشئون التنفيذية، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير التعليم الفني.

وأكد الدكتور صبرى خالد، خلال كلمته على أهمية النشاط الطلابي، ودوره في بناء شخصية الطالب وتشكيل ملامحها، والتي تصقل مواهبه، وقد جاء هذا المهرجان ليتيح الفرصة لأبنائنا في هذا الدرب، فقد تنوعت ورش العمل فما بين ورش الرسم وورش أخرى لصناعة الحُلي، وغيرها من الورش التي جاءت في الوقت المناسب، ليحسن الطلاب استثمار أجازة منتصف العام.

وحصلت ملك حمدي سيد الطالبة بمدرسة الشيخ أبو العلا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وهبه محمود أحمد الطالبة بمدرسة الفنية الصناعية بنات مركز أرمنت على المركز السابع على مستوى الجمهورية، كما حصلت خلود رمضان الطالبة بمدرسة الفنية الصناعية بنات مركز أرمنت على المركز الأول على مستوى المحافظة.

كما كرم وكيل تعليم الأقصر، المدارس الفائزة المشاركة في ورش العمل التي أقيمت على هامش مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمشاركة 1115 طالب خلال الفترة من 4 فبراير إلى 9 فبراير ( مدرسة البياضية التجارية ورشة صناعة مراكب تراثية - مدرسة الفنية الصناعية بنات ورشة صناعة الحلي - مدرسة نجع الشيخ الابتدائية ادارة البياضية والمستقبل الدولية إدارة الطود وسعد زغلول الرسمية لغات بالقرنة والراهبات الخاصة بنات بالأقصر ورشة شويكار - مدارس إدارة أرمنت ورشة تعالي نرسم أفلام للاستاذة يسرى).



جانب من تكريم المتميزين في مسابقة الأبحاث العلمية



وكيل تعليم الأقصر يكرم المتميزين في مسابقة الأبحاث العلمية



وكيل تعليم الأقصر بحفل تكريم المتميزين في مسابقة الأبحاث العلمية



تكريم المتميزين في مسابقة الأبحاث العلمية بالأقصر