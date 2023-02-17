أوقاف الأقصر تنهى استعداداتها لفرش 4 مساجد بالسجاد الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إنهاء استعدادات فرش 4 مساجد بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفي إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، على تشرف مديرية أوقاف الأقصر بقيادته، بالإعلان عن إنهاء استعداداتها لفرش عدد 4 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهي ما يلي:- (مسجد الإمام الرفاعى بنجع العرب بإسنا - مسجد العتيق الحاج خليفة بنجع دياب بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر - مسجد النبابتة بقرية الرياينة بأرمنت - مسجد السلام بقرية الدير شرق بإسنا، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى فرش هذه المساجد.

فيما شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات احتفال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بليلة الإسراء والمعراج؛ بحضور: المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وذلك بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1444ه، بمسجد السيد يوسف بكورنيش النيل فى منطقة الكرنك، حيث تم تنظيم فعاليات الاحتفالية السنوية بليلة الإسراء والمعراج لعام 1444 هـ / 2023 م، بمسجد العارف بالله السيد يوسف بكورنيش النيل بالكرنك بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة الاقصر، بعد صلاة المغرب وبحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وشارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في احتفال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بليلة الإسراء والمعراج؛ بحضور: المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.