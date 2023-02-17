وزير الخارجية يؤكد لنظيره التونسى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم الخميس ، مع نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي ١٨-١٩ الجاري بأديس أبابا.

وأوضح السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية جدد التهنئة لنظيره التونسي على توليه مهام منصبه، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذا وتيرة التشاور والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أعاد التأكيد على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة. ومن جانبه فقد أكد وزير خارجية تونس على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والتقدير للتواصل الوثيق بين قيادتي البلدين مع التطلع لاستمرار وتيرة هذا التواصل.

كما أشار السفير أبو زيد إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة دعم المسار الدستوري لمجلسي النواب والأعلى للدولة لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. هذا، وأكد وزير خارجية تونس على أهمية ليبيا للأمن القومي لكلا البلدين، وأن مصر وتونس على وفاق كامل بشأن دعم المسار القائم برعاية الأمم المتحدة للتوصل للانتخابات، ودعم الحل الليبي الليبي، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل، مع الإشارة إلى تأثير الأوضاع الأمنية على دول الجوار.