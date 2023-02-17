اليوم السابع
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وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.. صور

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:52 م
وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.. صور جانب من الحضور بافتتاح المسابقة
بورسعيد - محمد عزام

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شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابقا يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة.
 
وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات إنشاد ديني، وتكريم عدد من كبار المشايخ، وأسر رجال دين راحلين.
 
وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المسابقة تقام في دورتها السادسة، وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار"، وأنها تعتبر واحدة من أكبر المسابقة الدينية الدولية، وتجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات على أعلى مستوى لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد.
 
ويشارك في المسابقة 41 دولة من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.
 
 
الحضور بافتتاح المسابقه
الحضور بافتتاح المسابقة

محافظ بورسعيد خلال كلمته
محافظ بورسعيد خلال كلمته

وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف
وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف

 


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