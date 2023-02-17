نجاح توسيع شريان أورطى وشريان حرقفى لمريض 66 سنة فى مستشفى طيبة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء توسيع للشريان الأورطي والشريان الحرقفي الأيسر مع تركيب 4 دعامات على طول الشريان الحرقفي الأيسر لمريض عمره 66 عاماً، وذلك بتكلفة تصل إلى 300 ألف جنية فى القطاع الخاص، ولكن المريض سدد مبلغ أقل من 400 جنيه كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

البداية كانت بحضور المريض إلى طوارئ مستشفى طيبة التخصصي تبدو عليه بدايات زراق على الطرف السفلي الأيسر، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه يعانى من ضيق بالشريان الأورطي وضيق بالشريان الحرقفي الأيسر، مع قصور مزمن بالدورة الدموية بالطرف السفلى الأيسر، وأنه بحاجة لتوسيع عاجل للشرايين السابق ذكرها مع تركيب دعامات، وعلى الفور تم دخول المريض لغرفة القسطرة ونجح أطباء جراحة الأوعية الدموية في إجراء توسيع للشريان الأورطي والشريان الحرقفي الأيسر مع تركيب 4 دعامات على طول الشريان الحرقفي الأيسر، وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة.

وأجرى القسطرة الفريق الطبي المكون من الدكتور عثمان محمود أحمد أستاذ مساعد واستشاري جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسيوط، ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد فتحي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد حجاج محمد نائب التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة متميزة من أخصائيين وفنيين الأشعة محمود مراد أخصائي تكنولوجيا الأشعة، وفريق التمريض المكون من علي حسن خليفة ومحمد خيري حسين.

فيما تقدم مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، جراحات لأول مرة فى تغيير مفصل الفخذ كاملاً لدعم المواطنين، وذلك على يد أمهر أطباء جراحة العظام والمفاصل تحت إشراف الدكتور محمد علاء عبدالعزيز مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية بجامعة أسيوط، وبتكلفة أقل من 400 جنيه لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.