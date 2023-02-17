اليوم السابع
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نائب محافظ كفر الشيخ: تخطيط وتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية بالمراكز

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:06 م
نائب محافظ كفر الشيخ: تخطيط وتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية بالمراكز جانب من الاجتماع
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لدراسة تخطيط وتطوير ومراجعة تصميمات شبكة الطرق، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بمراكز المحافظة، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، مدير المرور، واللواء حسن موافي، رئيس مدينة كفر الشيخ، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
 
وناقش عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مقترح لتحقيق السيولة المرورية بشارع عبد الهادي راضي وشارع ناجي شتله، وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع  والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس و رؤوس الميادين و تقاطعات الشوارع، ومراجعة وضع الاعلانات وواجهات المحلات بما يحقق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.
 
ووجه البشبيشى، بمراجعة شبكة المرافق بهذه المناطق تمهيداً لرصفها ومراجعة صفايات المطر وذلك لرفع كفاءة الصفايات الحالية وتركيب باقي الصفايات .
 
يذكر أن تم تحديد عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، لتطويرها لتليق  بعاصمة محافظة كفر الشيخ، من ضمن أعمال خطة التطوير والتي تم وضعها، لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها.
 
 
 

 


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