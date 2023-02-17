نائب محافظ كفر الشيخ: تخطيط وتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية بالمراكز

وناقش عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مقترح لتحقيق السيولة المرورية بشارع عبد الهادي راضي وشارع ناجي شتله، وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس و رؤوس الميادين و تقاطعات الشوارع، ومراجعة وضع الاعلانات وواجهات المحلات بما يحقق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ووجه البشبيشى، بمراجعة شبكة المرافق بهذه المناطق تمهيداً لرصفها ومراجعة صفايات المطر وذلك لرفع كفاءة الصفايات الحالية وتركيب باقي الصفايات .

يذكر أن تم تحديد عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، لتطويرها لتليق بعاصمة محافظة كفر الشيخ، من ضمن أعمال خطة التطوير والتي تم وضعها، لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها.