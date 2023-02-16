استخراج 200 بطاقة رقم قومى مجانية للسيدات والفتيات بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع بكفر الشيخ، بالجهود المبذولة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بقرى محافظة كفر الشيخ بالمجان.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، إن الفرع تمكن من الانتهاء من إجراءات استخراج 200 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقرية محلة موسى، التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك " الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع اعفائهن من أية غرامات.

وأكدت "شاكر"، أن عدد بطاقات الرقم القومي التي تم الانتهاء حوالي 71 ألف بطاقة رقم قومي بمراكز المحافظة.