ميقاتى يعقد اجتماعات لبحث الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان

إيمان حنا

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في مستهل الاجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي في السرايا، لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مرتكزان أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم ، نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها، من أبرز ما تحقق هو الأمن المنضبط.

وأشار ميقاتى، إلى الأحداث التى وقعت أمام المصارف، قائلا:" أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الماضيين وكأن هناك "فقسة زر" في مكان ما، وتساءل ميقاتى: هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟

هذا الاجتماع الأمني اليوم سبقه بالأمس اجتماع مالي صمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الأسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان.