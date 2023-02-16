"مياه الأقصر" توفر 8 سيارات خدمة عملاء متنقلة فى قرى حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إن الشركة قامت بتوفير عدد 8 سيارات خدمة عملاء متنقلة، تم تجهيزها عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك تيسيرًا على المواطنين بمحافظة الأقصر فى الحصول على كافة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مراكزها الثابتة، وأيضًا لدعم الخدمات المقدمة بالمشروع الرئاسى (حياة كريمة) بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وفى هذا الصدد تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برفقة وفد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والذى يزور الشركة حاليًا بغرض تقييم مستويات الأداء التشغيلى، والتحقق من كفاءة المنظومة التجارية وتطبيق التعريفة، حيث أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة والتجهيزات المقدمة بها بغرض التيسير على المواطنين بقرى ومدن محافظة الأقصر.

وفى نفس السياق نفذت شركة مياه الأقصر، ورشة العمل التاسعة من سلسلة ورش العمل المخططة لبناء الخطة الاستراتيجية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والتى تعد ضمن البرامج المخططة لمحور "إدارة الأصول" من قبل مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSST، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، تحت رعاية اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وتم عقد فعاليات الورشة بمركز تدريب شركة الأقصر فى الفترة من 14: 15 فبراير 2023، وذلك لاستكمال المخطط المالى للخطة الاستراتيجية لشركة الأقصر خلال الخمس سنوات من عام 2022 وحتى عام 2027، والتى تم إعدادها خلال ثمان حلقات سابقة يتم تقديمها من خلال خبراء بناء الخطة الاستراتيجية.



جانب من توفير سيارات الخدمة المتنقلة



سيارات خدمة عملاء متنقلة تيسيراً على المواطنين بالأقصر



سيارات خدمة عملاء متنقلة تيسيراً على المواطنين بقرى الأقصر



مياه الأقصر توفر 8 سيارات خدمة عملاء متنقلة



