مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حوادث متفرقة، تحرر عنها المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد مصرع شخص أسفل سيارة أمام قرية سفاي التابعه لدائرة المركز، كما أصيب شخص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام كارتة تحصيل الرسوم بمركز سمالوط فيما أصيب شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو أمام قرية رومانة بابوقرقاص.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بإصابة طالب في حادث انقلاب دراجة بخارية، وإصابة شخص آخر في حادث تصادم بمنطقة الحبشي بمدينة المنيا.

وأصيب شخصين آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مركز شباب دماريس بالمنيا، واثنين آخرين في حادث تصادم سيارة بمركبة توك توك أمام قرية البرحاية بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والتحفظ على المركبات وجثة المتوفي وتحررت المحاضر اللازمة وبدأت النيابة العامة التحقيق.