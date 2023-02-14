القبض على متهم بقتل طفل لسرقة دراجته وهاتفه المحمول فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على متهم بقتل طفل بإحدى مراكز المنيا، وذلك لسرقة دارجته البخارية والهاتف المحمول.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع التابعة لمركز مغاغة، على الفور تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة مغاغة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الواقعة تربطه علاقات بأسرة الطفل.

وبتكثيف التحريات تبين المتهم بارتكاب الواقعة يعمل طباخا، وأنه قتل الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات فوق سطح المنزل، وأخفى الجثة ثم ألقاها بإحدى الترع، لإخفاء جريمته، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، والذى أقر بأن سبب ارتكاب الجريمة سرقة الدراجة البخارية والهاتف المحمول، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه العامة.