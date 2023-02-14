اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على متهم بقتل طفل لسرقة دراجته وهاتفه المحمول فى المنيا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:24 م
القبض على متهم بقتل طفل لسرقة دراجته وهاتفه المحمول فى المنيا كلابشات - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على متهم بقتل طفل بإحدى مراكز المنيا، وذلك لسرقة دارجته البخارية والهاتف المحمول.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع التابعة لمركز مغاغة، على الفور تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة مغاغة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الواقعة تربطه علاقات بأسرة الطفل.

 

وبتكثيف التحريات تبين المتهم بارتكاب الواقعة يعمل طباخا، وأنه قتل الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات فوق سطح المنزل، وأخفى الجثة ثم ألقاها بإحدى الترع، لإخفاء جريمته، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، والذى أقر بأن سبب ارتكاب الجريمة سرقة الدراجة البخارية والهاتف المحمول، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه العامة.


مديرية الامن

مغاغة

حوادث

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مباحث المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة