وقال المكتب الصحفى بوزارة الطوارئ الروسية فى بيان اليوم الجمعة:" نتيجة لهبوط اضطرارى حاد جرى إجلاء شخص ونقله إلى مستشفى في ساخالين بطائرة هليكوبتر، فيما لقى شخصان مصرعهما". 

وكانت أجهزة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم فقدان الاتصال بهذه المروحية وعلى متنها 3 أشخاص، مشيرة إلى أن الفرق المختصة شرعت في عمليات البحث. ولم تعلن الطوارئ الروسية الأسباب المحتملة لهذه الحادثة.