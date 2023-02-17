موسكو (أ ش أ)

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث تحطم مروحية من طراز"روبنسون" فى مدينة سخالين بأقصى الشرق الروسى.

وقال المكتب الصحفى بوزارة الطوارئ الروسية فى بيان اليوم الجمعة:" نتيجة لهبوط اضطرارى حاد جرى إجلاء شخص ونقله إلى مستشفى في ساخالين بطائرة هليكوبتر، فيما لقى شخصان مصرعهما". وكانت أجهزة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم فقدان الاتصال بهذه المروحية وعلى متنها 3 أشخاص، مشيرة إلى أن الفرق المختصة شرعت في عمليات البحث. ولم تعلن الطوارئ الروسية الأسباب المحتملة لهذه الحادثة.

من جانب أخر أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم، ميخائيل رازفوجايف، إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية صباح اليوم الجمعة في منطقة المحطة الحرارية "بالاكلافا" لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات واستمرار عمل المحطة بشكل اعتيادي.

وقال رازفوجايف اليوم:" إن كييف لا تتخلى عن محاولاتها ضرب منشآت مهمة في سيفاستوبول " .

وأضاف:"لقد أسقطت قوات الدفاع الجوي صباح اليوم الجمعة طائرة مسيرة بالقرب من محطة "بالاكلافا" الحرارية لتوليد الطهرباء"، مؤكدا أن المحطة لم تتعرض لأي ضرر تعمل بشكل اعتيادي.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أمس الخميس مسيرتين فوق البحر وعدة مسيرات أخرى في سماء القرم.

يُذكر أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تحاول بشكل دوري منذ يوليو من العام الماضي مهاجمة مدينة سيفاستوبول، كونها القاعدة البحرية العسكرية الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى منشآت أخرى في شبه جزيرة القرم.

وقد تعرض مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية في المدينة لهجمات بالمسيرات الأوكرانية عدة مرات.