مراكز الشباب والرياضة فى شمال سيناء ساحات لياقة وفكر وثقافة

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل مراكز الشباب والرياضة بشمال سيناء، دورها فى تقديم الخدمات التى توفرها الدولة للشباب والأطفال والأسر من خلال أنشطة بدنية وفكرية وثقافية، فى كل موقع بالمدن والقرى.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن فعاليات المبادرات الخاصة بمركز شباب 6 أكتوبر انطلقت، حيث تستهدف دعم مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وتوعية الشباب من مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى والميديا.

وأوضح أنها شملت مبادرة أجمل نادى ومركز، لإظهار مراكز الشباب والأندية بمركز لائق من خلال توفير مناظر جمالية داخل وخارج المركز عن طريق تنظيم حملات خدمة عامة للهيئات الشبابية داخل المحافظة، تتضمن حملات نظافة وتجميل وكتابة شعارات ورسائل إيجابية داخل مراكز الشباب والأندية تنفيذ فعاليات البرنامج القومي برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار “نتشارك"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

وأشار إلى أنه تم انطلاق مبادرة "تحلى بمكارم الأخلاق" بنادى بئر العبد الرياضى، ونفذ مركز شباب الشهيد أحمد منسى، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، لأعضاء المركز.

وتابع أنه تتواصل فعاليات برنامج "أهل مصر" بمشاركة أبناء محافظة شمال سيناء في برنامج "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية الذى تنفذه الإدارة العامة لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة في مدينة القاهرة، ويهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها.

وتابع أنه تم تنفيذ برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي مهارتي" بنادي سيناء الرياضي، لافتا إلى أنه يأتى المشروع فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصرى فى إطار توعوى يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة فى رفع الوعى الثقافى الرياضى لدى المجتمع المصرى، وأن الفتاة والمرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.

ويُنفذ برنامج الرياضة من أجل التنمية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ويستهدف البرنامج تدريب 250 فتاة بـ10 مراكز شباب على مستوى المحافظة اللاتى تتراوح أعمارهن بين 10 لـ15 سنة.