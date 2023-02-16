أطباء مستشفى الكرنك ينجحون في تخفيف معاناة فتاة من فقدان التحكم بالبول

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر، عن نجاح الأطباء فى تخفيف معاناة فتاة تبلغ من العمر اثنتى عشرة عاماً، تعاني من اختلاف خُلقي بالمثانة في صورة إحليل علوي، أدى إلى فقدان التحكم في البول بقسم المسالك البولية وذلك بتكلفة أقل من 400 جنيه فقط، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وقال الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، إن الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً تعاني من فقدان التحكم في البول نتيجة لاختلاف خلقي نادر وهو الإحليل العلوي، وبعد الفحص وإجراء الفحوصات اللازمة تبين الحاجة لإجراء جراحة، ونجح فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر في إصلاح الاختلاف الخلقي من خلال عمل ترقيع للمثانة من خلال استخدام جزء من الأمعاء الدقيقة، كما تم زرع الزائدة الدودية تحت الجلد وتوصيلها بالمثانة، وخضعت المريضة للمتابعة بالأقسام الداخلية قبل خروجها من المستشفى.

وأكد مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه شارك في إجراء العملية كل من الدكتور مدحت الهواري أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط واستشاري جراحة المسالك بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور مجدي مجلع استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور أسامة النحاس أخصائي جراحة المسالك البولية بالمستشفى، ومن قسم التخدير الدكتور عماد حسني كامل استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور محمد الذوق أخصائي التخدير بالمستشفى، ومن تمريض العمليات جابر جابر وأحمد مختار.

وكان أطباء الأقصر، قد نجحوا فى إنقاذ طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات من بتر مُحقق في الطرف العلوي الأيمن بعد تعرضها لكسر في عظمة العضد، داخل مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث استقبلت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إثر سقوطها على الذراع الأيمن، وبعد الفحص المبدئي تبين وجود تجمع دموي مع ألم شديد في الطرف العلوي الأيمن.