مديرية الشباب والرياضة تتابع المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية

تابع الدكتور عبد الرحمن سليمان محمد بالمكتب الفنى للأداء الرياضي ب وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك بحضور محمد رمضان مدير عام الرياضة ومدير المشروع بالدقهلية.

وتفقد الدكتور عبد الرحمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة الناشئين والشباب اليوم، وشاهد على الطبيعة عملية التدريب للاعبين المصارعة والجودو والملاكمة وألعاب القوى، وتنس الطاولة بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، فى وجود المدربين والإداريين بالمشروع.

وأكد الدكتور عبد الرحمن على التزام المدرب بالوحدة التدريبية الموضوعة من السيد المشرف الفنى، كما شاهد سجلات الحضور للاعبين وسجل زياره المشرف الفنى، ووقع بسجل الخاص بلجنة المتابعة بوزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، وحث الناشئين على الاهتمام بالتدريب وتنمية مهاراتهم حتى يحققوا الوصول إلى الهدف وهو أن يصبحوا أبطال ويرفعوا اسم مصر فى المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

وتأتى هذه الزيارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، والدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف محمد رمضان مدير عام الرياضة